На 69-е сутки полномасштабной войны в Украине армия Российской Федерации восполняет значительные потери техники в своих подразделениях.

Так, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины располагает информацией о том, что враг с 27 апреля по 2 мая снимал с хранения технику в городе Богучар Воронежской области.

Согласно данным украинской стороны, речь идет о 17 танках и 60 БМП-1.

Эту технику Россия направила на временно занятую своими войсками территорию Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 69-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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