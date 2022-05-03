Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 68 день війни
Вбили Вбили
219 дітей
Поранили Поранили
>405 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 787 дорослих
Факти / Україна

РФ перекинула на окуповані території танки й БМП із Воронезької області – ЗСУ

Тетяна Забожко редакторка стрічки
техніка РФ

На 69-ту добу повномасштабної війни в Україні армія Російської Федерації поповнює значні втрати техніки в своїх підрозділах.

Так, Генеральний штаб Збройних сил України має інформацію про те, що ворог із 27 квітня до 2 травня знімав зі зберігання техніку в місті Богучар Воронезької області.

За даними української сторони, ідеться про 17 танків та 60 БМП-1.

Цю техніку Росія спрямувала на тимчасово зайняту своїми військами територію України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 69-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Related video

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка