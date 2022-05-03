РФ перекинула на окуповані території танки й БМП із Воронезької області – ЗСУ

На 69-ту добу повномасштабної війни в Україні армія Російської Федерації поповнює значні втрати техніки в своїх підрозділах.
Так, Генеральний штаб Збройних сил України має інформацію про те, що ворог із 27 квітня до 2 травня знімав зі зберігання техніку в місті Богучар Воронезької області.
За даними української сторони, ідеться про 17 танків та 60 БМП-1.
Цю техніку Росія спрямувала на тимчасово зайняту своїми військами територію України.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 69-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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