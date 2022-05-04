Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупанты пытаются казаться непредсказуемыми, а потому они могут отказаться от провокаций на 9 мая. Кроме того, по ее словам, Кремль может отказаться от объявления мобилизации из-за того, что россияне панически ее боятся.

– Россияне ведут такую тактику, чтобы они казались непредсказуемыми. Вы можете это увидеть по тем ракетным ударам, которые сейчас поступают по всей территории Украины. Если в свое время кому-то казалось, что по Закарпатью точно стрелять не будут, то на сегодняшний день это не так. С большой вероятностью это направлено на то, чтобы мы не могли предсказать их действия, – сказала Маляр во время всеукраинского телемарафона 4 мая.

Она уточнила, что Украина пытается включать стандартную логику и предполагает, что Кремль всегда что-то планировал к каким-то определенным датам, и потому готовится к тому, что провокации возможны.

– Действительно, 9 мая это их сакральная скрепа, на которой держится их национальный “героизм”. 24 августа – это для них самая триггерная дата, потому что они страдают оттого, что Украина является независимым государством. Многое они приурочивают к датам. То есть мы ожидаем, что что-то может быть. Но мы должны понимать, что сейчас Путин использует другую логику – логику непредсказуемости. Поэтому не стоит в этой ситуации делать акцент на чем-то конкретном. Нужно понимать, что может быть в любое время все что угодно. И говорить, что какая-то дата опаснее, чем другая, в этой ситуации некорректно – так же, как и говорить, что в каком-то регионе безопаснее. Это не так, безопасных мест в Украине нет, – подчеркнула замминистра.

Она добавила, что ситуация на фронте сейчас меняется едва ли не ежечасно, и так же часто россияне меняют свою тактику и планы, все происходит в динамике. Поэтому точных прогнозов с датой завершения войны нет, и быть не может.

В то же время Анна Маляр считает, что Кремль может отказаться от объявления мобилизации из-за того, что это очень “непопулярная мера”.

– Российское общество поддерживает войну в Украине, но никто из них не хочет идти сюда и воевать, они хотели бы, чтобы это был кто-то другой. Поэтому они боятся и призыва, и мобилизации. Они боятся умереть здесь или стать людьми с инвалидностью, – сообщила замминистра.

Отдельно Маляр отметила, что остается сложной ситуация на Азовстали, однако она отказалась говорить конкретно о том, что именно сейчас происходит на заводе.

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Напомним, ранее появилась информация о новых попытках штурма рашистами Азовстали, где прячутся украинские военные и мирные жители, которых они защищают. СМИ со ссылкой на свои источники заявляли, что российские оккупанты якобы сумели прорваться на завод. В Минобороны эту информацию не подтвердили и не опровергли, но сообщили о тяжелых боях на территории завода.