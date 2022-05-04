Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські окупанти намагаються здаватися непередбачуваними, а тому можуть відмовитися від провокацій на 9 травня. Крім того, за її словами, Кремль може відмовитись від оголошення мобілізації через те, що росіяни панічно її бояться.

– Росіяни ведуть таку тактику, щоб вони здавалися непередбачуваними. Ви можете це побачити за тими ракетними ударами, які зараз надходять по всій території України. Якщо свого часу комусь здавалося, що по Закарпаттю точно не стрілятимуть, то на сьогодні це не так. З великою ймовірністю це спрямовано на те, щоб ми не могли передбачити їхні дії, – сказала Маляр під час всеукраїнського телемарафону 4 травня.

Вона уточнила, що Україна намагається включати стандартну логіку і припускає, що Кремль завжди щось планував до певних дат, і тому готується до того, що провокації можливі.

– Справді, 9 травня – це їхня сакральна скріпа, на якій тримається їхній національний “героїзм”. 24 серпня – це для них найтригерніша дата, бо вони страждають через те, що Україна є незалежною державою. Багато що вони приурочують до дат. Тобто, ми очікуємо, що щось може бути. Але ми повинні розуміти, що зараз Путін використовує іншу логіку – логіку непередбачуваності. І тому не варто у цій ситуації наголошувати на чомусь конкретному. Потрібно розуміти, що може бути будь-коли все що завгодно. І говорити, що якась дата небезпечніша за іншу, у цій ситуації некоректно – так само, як і говорити, що в якомусь регіоні безпечніше. Це не так, безпечних місць в Україні немає, – наголосила заступниця міністра.

Вона додала, що ситуація на фронті зараз змінюється мало не щогодини, і так само часто росіяни змінюють свою тактику та плани – все відбувається у динаміці. Тож точних прогнозів із датою завершення війни немає, і бути не може.

Водночас Ганна Маляр вважає, що Кремль може відмовитись від оголошення мобілізації через те, що це дуже “непопулярний захід”.

– Російське суспільство підтримує війну в Україні, але ніхто з них не хоче йти сюди та воювати, вони хотіли б, щоб це був хтось інший. Тому вони бояться і призову, і мобілізації. Вони бояться померти тут або стати людьми з інвалідністю, – повідомила замміністра.

Окремо Маляр зазначила, що залишається складною ситуація на Азовсталі, проте вона відмовилася говорити конкретно про те, що саме зараз відбувається на заводі.

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Нагадаємо, раніше з’явилася інформація про нові спроби штурму рашистами Азовсталі, де ховаються українські військові та мирні мешканці, яких вони захищають. ЗМІ із посиланням на свої джерела заявляли, що російські окупанти нібито зуміли прорватися на завод. У Міноборони цю інформацію не підтвердили та не спростували, але повідомили про тяжкі бої на території заводу.