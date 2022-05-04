Российские военные за прошедшие сутки обстреляли освобожденные общины Херсонской области.
Из-за действий врага погиб один человек. Получили ранения еще пятеро, среди которых – пятилетняя девочка.
Так, село Заградовка армия РФ обстреляла из Градов. Погибла женщина и еще трое людей получили ранения. Все они – гражданские.
В Высокопольской общине один из российских снарядов попал в жилой дом. Тяжелые ранения получили мать и ее пятилетняя дочь.
– Состояние ребенка было крайне критическим. Слава Богу, успели доставить раненых в Кривой Рог.
Врачи сделали сложные операции. Мама и дочь живы. Вся необходимая помощь оказывается. Молимся за их здоровье, – отметил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
По состоянию на 4 мая линия фронта проходит в 50 километрах от Кривого Рога. Ее протяженность – 100 км.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 70-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Александр Вилкул