Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 67 день войны
Убили Убили
220 детей
Ранили Ранили
>406 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 153 взрослых
Факты / Украина

Обстрел Херсонской области: среди раненых – мать с 5-летней дочерью

Татьяна Забожко редактор ленты
швидка допомога_лікарня

Российские военные за прошедшие сутки обстреляли освобожденные общины Херсонской области.

Из-за действий врага погиб один человек. Получили ранения еще пятеро, среди которых – пятилетняя девочка.

Так, село Заградовка армия РФ обстреляла из Градов. Погибла женщина и еще трое людей получили ранения. Все они – гражданские.

В Высокопольской общине один из российских снарядов попал в жилой дом. Тяжелые ранения получили мать и ее пятилетняя дочь.

– Состояние ребенка было крайне критическим. Слава Богу, успели доставить раненых в Кривой Рог.

Врачи сделали сложные операции. Мама и дочь живы. Вся необходимая помощь оказывается. Молимся за их здоровье, – отметил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

По состоянию на 4 мая линия фронта проходит в 50 километрах от Кривого Рога. Ее протяженность – 100 км.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 70-е сутки.

Related video

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Вилкул

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка