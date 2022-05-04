Обстріл Херсонської області: серед поранених – мати з 5-річною дочкою

Російські військові упродовж минулої доби обстріляли звільнені громади Херсонської області.

Через дії ворога загинула одна людина. Дістали поранення ще п’ятеро, серед яких – п’ятирічна дівчинка.

Так, село Заградівку армія РФ обстріляла з Градів. Загинула жінка та ще троє осіб дістали поранення. Усі вони – цивільні.

У Високопольській громаді один із російських снарядів потрапив до житлового будинку. Тяжкі поранення дістали мати та її п’ятирічна донька.

– Стан дитини був вкрай критичним. Слава Богу, встигли доставити поранених у Кривий Ріг. Лікарі зробили складні операції. Мама та дочка живі. Уся необхідна допомога надається. Молимося за їхнє здоров’я, – зазначив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Станом на 4 травня лінія фронту проходить за 50 кілометрів від Кривого Рогу. Її протяжність – 100 км.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 70-ту добу.

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Джерело: Олександр Вілкул