Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 69 день війни
Вбили Вбили
220 дітей
Поранили Поранили
>406 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 153 дорослих
Факти / Україна

Обстріл Херсонської області: серед поранених – мати з 5-річною дочкою

Тетяна Забожко редакторка стрічки
швидка допомога_лікарня

Російські військові упродовж минулої доби обстріляли звільнені громади Херсонської області.

Через дії ворога загинула одна людина. Дістали поранення ще п’ятеро, серед яких – п’ятирічна дівчинка.

Так, село Заградівку армія РФ обстріляла з Градів. Загинула жінка та ще троє осіб дістали поранення. Усі вони – цивільні.

У Високопольській громаді один із російських снарядів потрапив до житлового будинку. Тяжкі поранення дістали мати та її п’ятирічна донька.

– Стан дитини був вкрай критичним. Слава Богу, встигли доставити поранених у Кривий Ріг.

Лікарі зробили складні операції. Мама та дочка живі. Уся необхідна допомога надається. Молимося за їхнє здоров’я, – зазначив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Станом на 4 травня лінія фронту проходить за 50 кілометрів від Кривого Рогу. Її протяжність – 100 км.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 70-ту добу.

Related video

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Вілкул

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка