В течение вечера 3 мая враг из российских бомбардировщиков выпустил по украинским городам и селам 18 ракет.

Как сообщили в воздушных силах ВСУ, целями врага были инфраструктурные объекты ряда областей.

Так, по данным военных, враг пытался вести атаки со стратегических бомбардировщиков Ту-95 или Ту-160, нанося удары из Каспийского региона.

— Ориентировочно выпущено 18 ракет, попавших по объектам инфраструктуры Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской областей. Также из других средств нанесены ракетные удары по Одесской и Донецкой областях, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в течение 3 мая противовоздушная оборона Воздушных Сил и Сухопутных войск сбила, по меньшей мере, восемь крылатых ракет. В настоящее время данные уточняются.

Также сообщается о поражении семи беспилотников и одной авиационной ракете.

— Оккупанты берегут свои не самолеты и вертолеты, поэтому не заходят в контролируемое Вооруженными Силами Украины воздушное пространство, — сообщили военные.

При этом авиация Воздушных Сил ВСУ в течение суток совершила десятки авиавылетов.

Related video

Так, под прикрытием истребителей группы ударной авиации было нанесено около десяти ракетно-бомбовых ударов по скоплению войск противника, складам боеприпасов и живой силе, резюмировали в Воздушных силах.

Как об обстрелах, так и о последствиях от обстрелов, можно прочитать в материале Фактов ICTV.

Источник: ВС ВСУ

Фото: Воздушное командование Запад