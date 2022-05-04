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Факты / Украина

Россия выпустила 18 ракет по Украине, почти половину из них сбили ВСУ

Илья Нежигай редактор ленты
Россия выпустила 18 ракет по Украине, почти половину из них сбили ВСУ

В течение вечера 3 мая враг из российских бомбардировщиков выпустил по украинским городам и селам 18 ракет.

Как сообщили в воздушных силах ВСУ, целями врага были инфраструктурные объекты ряда областей.

Так, по данным военных, враг пытался вести атаки со стратегических бомбардировщиков Ту-95 или Ту-160, нанося удары из Каспийского региона.

— Ориентировочно выпущено 18 ракет, попавших по объектам инфраструктуры Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской областей. Также из других средств нанесены ракетные удары по Одесской и Донецкой областях, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в течение 3 мая противовоздушная оборона Воздушных Сил и Сухопутных войск сбила, по меньшей мере, восемь крылатых ракет. В настоящее время данные уточняются.

Также сообщается о поражении семи беспилотников и одной авиационной ракете.

— Оккупанты берегут свои не самолеты и вертолеты, поэтому не заходят в контролируемое Вооруженными Силами Украины воздушное пространство, — сообщили военные.

При этом авиация Воздушных Сил ВСУ в течение суток совершила десятки авиавылетов.

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Так, под прикрытием истребителей группы ударной авиации было нанесено около десяти ракетно-бомбовых ударов по скоплению войск противника, складам боеприпасов и живой силе, резюмировали в Воздушных силах.

Как об обстрелах, так и о последствиях от обстрелов, можно прочитать в материале Фактов ICTV.

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Источник: ВС ВСУ

Фото: Воздушное командование Запад

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