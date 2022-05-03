На 69-е сутки полномасштабной войны в Украине армия РФ продолжает наступление в Восточной операционной зоне.

Карта боевых действий в Украине на 03.05.2022

На Слобожанском направлении враг продолжает обстреливать Харьков и близлежащие населенные пункты.

На Изюмском направлении россияне активно обстреливают подразделения Вооруженных сил Украины.

На Донецком направлении россияне пытаются установить полный контроль над Рубежным и Попасной, а также продвинуться в сторону Лимана и Славянска.

На Южнобужском, Волынском, Полесском и Северском направлениях Генеральный штаб ВСУ активных боевых действий армии РФ не зафиксировал.

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Однако россияне продолжили обстреливать украинские подразделения вдоль линии столкновения на Южнобужском направлении.

Между тем, подразделения противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск в течение 2 мая сбили семь беспилотников Орлан-10 и один беспилотник Форпост.

На территории Донецкой и Луганской областей украинские военные отразили 12 атак врага, уничтожив:

шесть танков,

пять артиллерийских систем,

22 единицы боевой бронированной техники,

восемь единиц автомобильной техники.

Страдает враг и на других направлениях. Во временно занятых агрессором городах и селах активно развивается движение сопротивления.

Полномасштабная война в Украине длится уже 69-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ISW