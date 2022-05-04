Протягом вечора 3 травня ворог з російських бомбардувальників випустив по українських містах та селах 18 ракет.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, цілями ворога були інфраструктурні об’єкти низки областей.

Так, за даними військових, ворог намагався вести атаки зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 або ж Ту-160, завдаючи удари з Каспійського регіону.

– Орієнтовно випущено 18 ракет, які влучили по об’єктах інфраструктури Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської та Закарпатської областей. Також із інших засобів завдано ракетних ударів по Одеській та Донецькій областях, – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, протягом 3 травня протиповітряна оборона Повітряних Сил та Сухопутних військ збила щонайменше вісім крилатих ракет. Наразі дані уточнюються.

Також повідомляється про ураження семи безпілотників та однієї авіаційної ракети.

– Окупанти бережуть свої не літаки та вертольоти, тому не заходять у контрольований Збройними Силами України повітряний простір, – повідомили військові.

При цьому авіація Повітряних Сил ЗСУ протягом доби здійснила десятки авіавильотів.

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Так, під прикриттям винищувачів групи ударної авіації нанесли близько десяти ракетно-бомбових ударів по скупченню військ противника, складах боєприпасів та живій силі, резюмували у Повітряних силах.

Як про обстріли, так і про наслідки від обстрілів, можна прочитати у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ПС ЗСУ

Фото: Повітряне командування Захід