У Херсонській області відновили мобільний зв’язок та інтернет

Усі оператори мобільного зв’язку за допомогою резервних каналів живлення змогли відновити мобільний зв’язок у Херсоні та області. Про це під час брифінгу повідомив голова Держспецзв’язку України Юрій Щиголь.

– Станом на ранок сьогоднішнього дня всі оператори мобільного зв’язку, використовуючи резервні канали живлення, відновили постачання зв’язку у місті Херсоні та Херсонській області. Кілька годин тому також було відновлено постачання фіксованого зв’язку, – розповів Щиголь.

Мобільний зв’язок у Херсонській області зараз подається з України.

Юрій Щиголь зазначив, що є інформація щодо перекомутації росіянами зв’язку на кримський канал, а це – грубе порушення міжнародного законодавства.

– Ми вже звернулися до Міжнародного союзу електрозв’язку щодо застосування санкцій до Російської Федерації, – додав він.

Пізніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив і про відновлення інтернету в Херсонській області.

Нагадаємо, окупанти відключили зв’язок у Херсонській і Запорізькій областях ще ввечері 30 квітня. Прокремлівські найманці намагалися залишити українців на тимчасово окупованих територіях без зв’язку та поширювати свою пропаганду.

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