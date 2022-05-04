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Факты / Украина

В Луганской области при обстреле погиб священник

Татьяна Забожко редактор ленты
Обстріл монастиря в Луганській області

Во время обстрела поселка Михайловка, близ Рубежного Луганской области, погиб священник.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

Смерть иеромонаха Парфения наступила после ранения обломками вражеского снаряда.

Мужчина исполнял обязанности наместника Свято-Ильинского мужского монастыря Варваровки и был настоятелем храма святителя Феодосия Черниговского в Михайловке.

– Российская армия продолжает состязание с Богом, – прокомментировал гибель священника Сергей Гайдай.

За время полномасштабной войны в Украине российские военные обстрелами повредили по меньшей мере 15 религиозных сооружений Луганской области. Получили ранения и служители церквей.

Напомним, что за прошедшие сутки российские военные нанесли ракетно-бомбовые удары по Северодонецку, Рубежному, Лисичанску и Золотому-4 Луганской области.

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По 10 раз 3 мая под артобстрелами находились Лисичанск, Попаснянская и Горская общины, восемь – Северодонецк.

В общей сложности 3 мая армия РФ ударила по жилым районам области 34 раза.

От действий врага погибла женщина в Лисичанске и мужчина в Попасной. Еще две женщины получили ранения в Лисичанске.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 70-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай

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