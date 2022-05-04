У Луганській області під час обстрілу загинув священник

Під час обстрілу селища Михайлівка, що поблизу Рубіжного Луганської області, загинув священник.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Смерть ієромонаха Парфенія настала після поранення уламками ворожого снаряду.

Чоловік виконував обов’язки намісника Свято-Іллінського чоловічого монастиря Варварівки та був настоятелем храму святителя Феодосія Чернігівського в Михайлівці.

– Російська армія продовжує змагання з Богом, – прокоментував загибель священника Сергій Гайдай.

За час повномасштабної війни в Україні російські військові обстрілами пошкодили щонайменше 15 релігійних споруд Луганської області. Дістали поранення й служителі церков.

Нагадаємо, що впродовж минулої доби російські військові завдали ракетно-бомбових ударів по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську та Золотому-4 Луганської області.

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По 10 разів 3 травня під артобстрілами перебували Лисичанськ, Попаснянська та Гірська громада, вісім – Сєвєродонецьк.

Загалом 3 травня армія РФ вдарила по житлових районах області 34 рази.

Від дій ворога загинула жінка в Лисичанську та чоловік у Попасній. Ще дві жінки дістали поранення в Лисичанську.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 70-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай