Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что в Российской Федерации продолжается скрытая мобилизация, в рамках которой агитируют заключать краткосрочные контракты безработных, так называемых казаков и экс-военных из стран бывшего СССР.

– Для пополнения резервов оккупационных войск РФ продолжает меры скрытой мобилизации. В настоящее время основное внимание рашистских агитаторов уделяется набору “добровольцев” из числа российских “казаков” Ростовской области и Краснодарского края. Также в фокусе внимания граждане, потерявшие работу в результате международных санкций и бывшие военнослужащие, проживающие на территории других постсоветских стран, – сказано в заявлении.

Уточняется, что агитацию продолжат и в других субъектах России: по имеющимся данным, в военных комиссариатах Приморского края будут активно проводить работу по поиску желающих принять участие в боевых действиях.

– Предлагаемая заработная плата “добровольца” – от 200 тыс. рос. руб. Аналогичные мероприятия проходят также в Брянской, Курской и Белгородской областях. Местные военкоматы предлагают заключение краткосрочных контрактов на 3 месяца с прохождением подготовки на полигонах. В то же время проводятся подготовительные мероприятия по возможному объявлению частичной мобилизации в Белгородской, Курской и Брянской областях на случай резкого ухудшения ситуации на украинском фронте, – добавили в заявлении.

Сообщается, что агитационные мероприятия подвергаются значительному недоверию со стороны потенциальных “мобилизованных”, так как в России начала распространяться информация о значительном количестве убитых на войне с Украиной.

– Многие, кто в начале войны подписал “краткосрочные контракты”, не смогли вернуться домой после формального истечения их срока. Прилагаются проблемы с реальным получением обещанных средств – военные оккупанта либо вообще не могут получить денег, либо получают на порядок меньшие суммы, – отметили в ГУР.