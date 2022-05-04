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Факты / Мир

ЕС откажется от российской нефти в течение полугода — WSJ

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
ЕС откажется от российской нефти в течение полугода — WSJ

Шестой пакет санкций Евросоюза будет содержать отказ от покупки российской нефти в течение шести месяцев. Импорт нефтепродуктов будет остановлен до конца года.

Исключение будет сделано для Словакии и Венгрии, сильно зависящих от нефтепродуктов из РФ. Двум странам на отказ дадут 20 месяцев. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Также в следующем пакете санкций будет отключение от SWIFT российского Сбербанка. В то же время санкции не будут наложены на Газпромбанк.

Решение будет обсуждаться уже в ближайшие дни и может быть принято на этой неделе. Евросоюз может ввести санкции, только если за них проголосуют все страны.

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Источник: The Wall Street Journal

Фото: Depositphotos

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