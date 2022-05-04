Правительство Великобритании передаст Украине 13 защитных бронированных машин, которые помогут эвакуировать гражданское население из опасных районов.

Как говорится в сообщении правительства Великобритании, стоимость авто составляет £660 тысяч, а передача будет осуществляться по запросу Кабинета министров Украины.

Кроме гражданского населения, указанные автомобили смогут транспортировать работников для восстановления жизненно важной инфраструктуры, в частности, энергоснабжения и железнодорожных путей.

В британском правительстве добавили, что бронированные внедорожники защищены стальным покрытием с усиленным стеклом, имеют улучшенную подвеску и модернизированные тормоза. Кроме того, автомобиль имеет внутреннее двустороннее УКВ радио для связи на большие расстояния.

Бронированные машины смогут оградить пассажиров от шаров, противопехотных мин и самодельных взрывных устройств. Как отметили в британском правительстве, это именно те тактики, “которые российские войска использовали для убийства мирного населения”.

— Преднамеренное нападение на невинных гражданских является военным преступлением. Эта бронетехника поможет защитить невинных украинцев, пытающихся убежать от российских обстрелов, и поддержит украинских чиновников в выполнении жизненно важной работы, — говорится в сообщении главы МИД Британии Лиз Трасс.

Она также напомнила, что вторжение России в Украину является неспровоцированным и продолжающим причинять огромные человеческие потери, включая убийства невинных мирных жителей и массовое перемещение семей. Кроме того, уничтожаются жизненно важные объекты инфраструктуры, включая школы и больницы.

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— По оценкам, более 12 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи, а фактическая цифра, вероятно, будет гораздо выше, — сообщила Лиз Трасс.

Уже в ближайшие дни бронированные авто начнут прибывать на восток Украины.

Кроме того, новый пакет помощи от Британии будет включать 220 миллионов £ для обеспечения украинцев медицинскими средствами и предметами первой необходимости. Частично он будет направлен через ООН, Красный Крест и неправительственные организации, включая DEC и UK-Med.

В частности, Лондон продолжил передавать Украине автомобили скорой помощи. На этот раз речь идет о 42 автомобилях и более 5 млн предметов медицинской помощи.

В Британии также упомянули о передаче Украине бронетехники Stormer, системы противовоздушной обороны, 120 бронированных транспортных средств, новых противокорабельных ракет и более 5 тыс. противотанковых ракет.

Кроме того, в Британии напомнили про передачу танков Challenger 2 Польше вместо тех, которые Варшава передала Украине.

Источник: Правительство Великобритании