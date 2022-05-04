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Факты / Украина

Британия передаст Украине бронированные машины для эвакуации населения

Илья Нежигай редактор ленты
Британия передаст Украине бронированные машины для эвакуации населения

Правительство Великобритании передаст Украине 13 защитных бронированных машин, которые помогут эвакуировать гражданское население из опасных районов.

Как говорится в сообщении правительства Великобритании, стоимость авто составляет £660 тысяч, а передача будет осуществляться по запросу Кабинета министров Украины.

Кроме гражданского населения, указанные автомобили смогут транспортировать работников для восстановления жизненно важной инфраструктуры, в частности, энергоснабжения и железнодорожных путей.

В британском правительстве добавили, что бронированные внедорожники защищены стальным покрытием с усиленным стеклом, имеют улучшенную подвеску и модернизированные тормоза. Кроме того, автомобиль имеет внутреннее двустороннее УКВ радио для связи на большие расстояния.

Бронированные машины смогут оградить пассажиров от шаров, противопехотных мин и самодельных взрывных устройств. Как отметили в британском правительстве, это именно те тактики, “которые российские войска использовали для убийства мирного населения”.

— Преднамеренное нападение на невинных гражданских является военным преступлением. Эта бронетехника поможет защитить невинных украинцев, пытающихся убежать от российских обстрелов, и поддержит украинских чиновников в выполнении жизненно важной работы, — говорится в сообщении главы МИД Британии Лиз Трасс.

Она также напомнила, что вторжение России в Украину является неспровоцированным и продолжающим причинять огромные человеческие потери, включая убийства невинных мирных жителей и массовое перемещение семей. Кроме того, уничтожаются жизненно важные объекты инфраструктуры, включая школы и больницы.

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— По оценкам, более 12 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи, а фактическая цифра, вероятно, будет гораздо выше, — сообщила Лиз Трасс.

Уже в ближайшие дни бронированные авто начнут прибывать на восток Украины.

Кроме того, новый пакет помощи от Британии будет включать 220 миллионов £ для обеспечения украинцев медицинскими средствами и предметами первой необходимости. Частично он будет направлен через ООН, Красный Крест и неправительственные организации, включая DEC и UK-Med.

В частности, Лондон продолжил передавать Украине автомобили скорой помощи. На этот раз речь идет о 42 автомобилях и более 5 млн предметов медицинской помощи.

В Британии также упомянули о передаче Украине бронетехники Stormer, системы противовоздушной обороны, 120 бронированных транспортных средств, новых противокорабельных ракет и более 5 тыс. противотанковых ракет.

Кроме того, в Британии напомнили про передачу танков Challenger 2 Польше вместо тех, которые Варшава передала Украине.

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Источник: Правительство Великобритании

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Фото: Dreamstime

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