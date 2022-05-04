ЄС відмовиться від російської нафти протягом півроку – WSJ

Шостий пакет санкцій Євросоюзу міститиме відмову від купівлі російської нафти протягом шести місяців. Імпорт нафтопродуктів зупинять до кінця року.

Виняток буде зроблено для Словаччини та Угорщини, які сильно залежать від нафтопродуктів із РФ. Двом країнам на відмову дадуть 20 місяців. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Також у наступному пакеті санкцій буде відключення від SWIFT російського Сбербанку. Водночас санкції не будуть накладені на Газпромбанк.

Рішення обговорюватиметься вже найближчими днями й може бути ухвалене вже цього тижня. Євросоюз може запровадити санкції лише якщо за них проголосують усі країни.

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