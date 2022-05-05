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Факти / Світ

Посли ЄС не погодили санкції проти РФ через позицію чотирьох країн – журналіст

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Санкції проти РФ

Брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк повідомив, що велику проблему для введення у дію 6 пакету санкцій становлять позиції чотирьох країн по нафтовому ембарго.

– Посли ЄС збираються знову зустрітися сьогодні й завтра, щоб згладити розбіжності щодо санкцій щодо Російської Федерації. Великою проблемою є, звісно, відступи від нафтового ембарго для Угорщини, Словаччини, Болгарії та Чехії, а також переліки певних імен, – написав Йозвяк у себе в Twitter у четвер, 5 травня.

Пізніше він додав уточнення, що сьогодні зборів не буде – що означає, за його словами, “вкрай довготривалу п’ятницю”.

Нагадаємо, в шостому пакеті санкцій ЄС проти Росії, як очікується, має бути план щодо повного нафтового ембарго з можливістю його поступового введення для ряду країн, які не можуть дозволити собі одномоментне відключення.

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