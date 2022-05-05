В Мариуполе российские оккупанты активно готовятся к так называемому параду 9 мая — в усиленном режиме убирают центр города.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, 4 мая Мариуполь посетили кураторы из РФ – заместитель администрации президента РФ и генеральный секретарь политсилы Единая Россия. Они не скрывают, что 9 мая в Мариуполе будет празднование.

— Они установили это чучело женщины с флагом… Это просто парад на костях мариупольцев, — сказал Петр Андрющенко.

Пока улицы города убирают от завалов, для этого привлекли большое количество тяжелой техники и самих мариупольцев, которые вынуждены работать за еду, говорит Андрющенко.

Еще он сообщил информацию, что оккупанты в фильтрационных лагерях содержат почти 2 000 мужчин — в поселках Казачьем и Безыменном Новоазовского района. Этих людей вывезли из Мариуполя почти четыре недели назад.

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– Этим мужчинам россияне говорят, что их переоденут в украинскую военную форму для парада пленных. Ибо настоящих военнопленных у оккупантов не хватает, — рассказал Петр Андрющенко.

По его словам, это будет очередная массированная постановка для создания пропагандистской картинки на российском телевидении.

Ранее агентство Associated Press написало, что в результате бомбардировки оккупантами областного драматического театра в Мариуполе 16 марта погибли почти 600 человек.

Фото: Людмила Денисова