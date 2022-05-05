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Факти / Україна

У Маріуполі окупанти виведуть на парад 9 травня майже 2 тис. полонених – радник мера

Марта Бондаренко редакторка стрічки
У Маріуполі окупанти виведуть на парад 9 травня майже 2 тис. полонених – радник мера

В Маріуполі російські окупанти активно готуються до так званого параду 9 травня – у посиленому режимі прибирають центр міста.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, 4 травня Маріуполь відвідали куратори з РФ – заступник адміністрації президента РФ і генеральний секретар політсили Єдина Росія. Вони не приховують, що 9 травня у Маріуполі буде “святкування”.

– Вони встановили оце опудало жінки з прапором… Це просто якийсь парад на кістках маріупольців, – сказав Петро Андрющенко.

Наразі вулиці міста прибирають від завалів, для цього залучили велику кількість важкої техніки та й самих маріупольців, які змушені працювати за їжу, говорить Андрющенко.

Ще він повідомив інформацію, що окупанти у фільтраційних таборах утримують майже 2 000 чоловіків – у селищах Козацькому та Безіменному Новоазовського району. Цих людей вивезли з Маріуполя майже чотири тижні тому.

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– Цим чоловікам росіяни кажуть, що їх переодягнуть в українську військову форму для параду полонених. Бо справжніх військовополонених у окупантів не вистачає, – розповів Петро Андрющенко.

За його словами, буде чергова масована постановка для створення пропагандистської картинки на російському телебаченні.

Раніше агентство Associated Press написало, що внаслідок бомбардування загарбниками обласного драматичного театру в Маріуполі 16 березня загинуло майже 600 людей.

Фото: Людмила Денісова

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