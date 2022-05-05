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Факты / Украина

Как работает метро Киева: режим работы станций и движения поездов

Марта Бондаренко редактор ленты
Метро Києва

Столичное метро с 21 апреля возобновляет работу красной ветки. С сегодняшнего дня движение поездов осуществляется до станции Лесная.

Метрополитен работает в режиме перевозок с 06:30 до 20:00. Интервал движения по всем линиям сократили до 10-15 минут. Об этом сообщают в КГГА.

Как курсируют поезда:

Красная линия: от станции Академгородок до станции Лесная.

Синяя линия: от станции Героев Днепра до станции Теремки.

Зеленая линия: от станции Сырец до станции Красный хутор.

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Работают пересадочные узлы: Золотые ворота — Театральная; Площадь Льва Толстого – Дворец спорта. Пересадочный узел Крещатик-Майдан Независимости остается закрытым.

Подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей в качестве укрытий.

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Источник: КГГА

Фото: Depositphotos

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