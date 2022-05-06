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Факти / Світ

Байден 9 травня підпише закон про ленд-ліз для України – Білий дім

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Джо Байден

Президент США Джо Байден у понеділок, 9 травня, підпише закон про ленд-ліз для України. 

Про це під час брифінгу на борту Air Force One на шляху до Геврону, Кентуккі, заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

– Також президент Байден планує підписати законопроєкт про ленд-ліз для України (у понеділок, 9 травня, – Ред.), – повідомила Псакі у п’ятницю, 6 травня.

Вона уточнила, що президент України Володимир Зеленський напередодні, 8 травня, виступить у режимі відеозв’язку з доповіддю перед Великою сімкою, лідери обговорять посилення санкцій проти Росії за війну в Україні. Санкції вводитимуть як проти фізичних, так і проти юридичних осіб, наголошує вона.

Псакі стверджує, що цей дзвінок навмисно приурочений до 9 травня, коли Путін захоче оголосити хоч про якусь “перемогу” над Україною.

Нагадаємо, на початку квітня Сенат США підтримав схвалення закону, який дозволяє американському лідеру активувати програму ленд-лізу, одностайно. 

Пізніше, 28 квітня, документ схвалили також у Палаті представників США.

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Фото: Getty Images

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