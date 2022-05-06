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Факты / Украина

Насмешка над Женевской конвенцией: Подоляк о “параде пленных” в Мариуполе

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Михайло Подоляк

Кроме военнопленных, оккупанты для участия в так называемом параде в Мариуполе планируют переодевать в форму даже гражданских.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

– 24 августа 2014 года в Донецке состоялся “парад пленных”. Тогда 50 бойцов ВСУ провели по улицам города, забрасывая мусором. Через 8 лет Кремль решил повторить “спектакль” 9 мая в Мариуполе. Для этого, кроме военнопленных, планируют переодевать в форму гражданских, — заметил он.

Михаил Подоляк заявил, что это демонстративная насмешка со стороны России над Женевской конвенцией. Он заверил, что Украина фиксирует каждого, кто занимается унижением и пытками наших пленных.

— Сейчас Книга палачей обновляется, но однажды имена из нее начнут вычеркиваться. Это преступления без срока давности, — добавил он.

На днях Главное управление разведки Украины сообщило, что российские оккупанты готовят так называемый парад в разрушенном Мариуполе.

Для этого в город уже прибыл первый замглавы администрации президента РФ, ответственный за вопросы внутренней политики Сергей Кириенко. Основная задача путинского чиновника – подготовка “торжественных мероприятий” 9 мая.

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Фото: Офис президента

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