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Факти / Україна

Насмішка над Женевською конвенцією: Подоляк про “парад полонених” у Маріуполі

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Михайло Подоляк

Крім військовополонених, окупанти для участі у так званому параді в Маріуполі планують перевдягати у форму навіть цивільних.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

– 24 серпня 2014 року в Донецьку відбувся “парад полонених”. Тоді 50 бійців ЗСУ провели вулицями міста, закидаючи сміттям. Через 8 років Кремль вирішив повторити “виставу” 9 травня в Маріуполі. Для цього, крім військовополонених, планують перевдягати у форму цивільних, – зауважив він.

Михайло Подоляк заявив, що це демонстративна насмішка з боку Росії над Женевською конвенцією. Він запевнив, що Україна фіксує кожного, хто займається приниженням та катуванням наших полонених.

– Зараз Книга катів оновлюється, але одного дня імена з неї почнуть викреслювати. Ці злочини не матимуть строку давності, – додав він.

Днями Головне управління розвідки України повідомило, що російські окупанти готують так званий парад у зруйнованому Маріуполі.

Для цього у місто вже прибув перший заступник глави адміністрації президента РФ, відповідальний за питання внутрішньої політики Сергій Кирієнко. Основне завдання путінського чиновника – підготовка “урочистих заходів” 9 травня.

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Фото: Офіс президента

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