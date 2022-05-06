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Факти / Україна

Попасну обстрілюють з усіх видів озброєння, евакуація неможлива – Гайдай

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Попасну обстрілюють з усіх видів озброєння, евакуація неможлива – Гайдай

Голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай розповів про ситуацію в регіоні, зокрема про обстріли Попасної, Сєвєродонецька та Лисичанська.

Про це він розказав в ефірі національного телемарафону.

За його словами, у Попасній вже доволі давно дуже важка ситуація. Місто майже знищено, майже все заміновано.

– Це щоденні бомбардування, обстріли з усіх видів озброєння. Іноді цілими батальйонами окупанти намагаються атакувати наші сили оборони. Проте наші хлопці тримаються, – наголосив Гайдай.

За його словами, у місті досі залишаються цивільні. З евакуацією складна ситуація, адже був трагічний випадок, коли окупанти просто розстріляли один автобус із людьми, а ще один захопили у полон.

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Сергій Гайдай наголосив, що саме через ці випадки наразі евакуація неможлива.

Очільник ОВА розповів, що у селі Воєводівка, поблизу Сєвєродонецька, наразі тривають запеклі бої.

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– Поки що орки не захопили місто… Тривають бої й в Білогорівці, це поблизу Лисичанська, – наголосив Сергій Гайдай.

Складна ситуація в Луганській області і з пальним, особливо з бензином – його немає. Проте через Офіс президента вдалося домовитися із Укрзалізницею про постачання дизельного палива.

Наразі таке дизельне паливо зберігається у різних місцях – ним заправляють евакуаційні автобуси, швидкі допомоги. У бійців ДСНС та поліції поки що є свої запаси пального.

Ще очільник області наголосив, що з наближенням “сакрального” 9 травня на Луганщині можуть посилитися ворожі обстріли.

Фото: Сергій Гайдай

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