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Факты / Украина

Обстрел эвакуационных автобусов в Попасной: оккупанты взяли в плен пропавшего водителя-учителя

Наташа Тарчевська редактор ленты
Обстрел эвакуационных автобусов в Попасной: оккупанты взяли в плен пропавшего водителя-учителя

В Луганской области российские оккупанты взяли в плен Михаила Панкова — водителя школьного автобуса, пропавшего во время срыва эвакуации мирных жителей в Попасной.

Об этом вечером 1 мая в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской ОВF Сергей Гайдай. Он добавил, что до полномасштабного вторжения в РФ Михаил работал учителем истории.

– Михаил Панков – обычный учитель истории Врубовской школы ежедневно в течение многих недель помогал попаснянам уехать в безопасность, другим привозил продукты, сам неоднократно попадал под обстрелы, но в этот раз не повезло. Он каждый день шел на риск ради других.

Также глава Луганской ОВА предупредил, что рашисты могут использовать цинично угнанный школьный автобус для дальнейших провокаций на территории области.

– Слава Богу, он жив. Но орки теперь держат его в плену. Также это означает, что россияне завладели школьным автобусом и могут использовать его для своих провокаций, — заявил Сергей Гайдай.

Напомним, 30 апреля в Попасной рашисты сорвали эвакуацию мирных жителей и расстреляли два автобуса, оставив на месте трагедии только один из них.

Уже известно, что путинские захватчики открыли огонь по эвакуационному транспорту из гранатометов.

По данным руководителя Попаснянского городского ВГА Николая Ханатова, связи с людьми, которые находились в автобусе и организовывали эвакуацию, нет.

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Источник: Сергей Гайдай

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