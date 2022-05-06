С начала полномасштабной войны России против Украины украинские военные ликвидировали около 24 900 российских оккупантов. За сутки уничтожили еще 200 захватчиков.
Обновленные потери России озвучили в Генштабе ВСУ. Также за сутки украинские защитники уничтожили еще 8 вражеских танков, 35 боевых бронированных машин и 12 беспилотников.
Другие боевые потери РФ в Украине:
- танки – 1 110 (+8);
- боевые бронированные машины – 2 686 (+35);
- артиллерийские системы – 502 (+3);
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 171 (+2);
- средства ПВО – 83;
- самолеты – 199 (+3);
- вертолеты – 155;
- автомобильная техника и автоцистерны – 1 926 (+19);
- корабли/катера – 11 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 324 (+12);
- специальная техника – 38;
- крылатые ракеты – 90 (+1).
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Лиманском и Кураховском направлениях.
Полномасштабная война России против Украины длится уже 72 дня. Российские оккупанты не прекращают наступление на Востоке, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей.
На Донецком и Таврическом направлениях российская армия продолжает вести активные боевые действия. На Лиманском направлении оккупанты постоянно обстреливают позиции наших воинов.
На Попаснянском направлении враг пытается взять под полный контроль город Попасная и возобновить наступление на населенные пункты Лиман и Северск. Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.