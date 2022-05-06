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Факты / Украина

РФ в войне против Украины уже потеряла почти 25 тыс. военных – Генштаб

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
РФ в войне против Украины уже потеряла почти 25 тыс. военных – Генштаб

С начала полномасштабной войны России против Украины украинские военные ликвидировали около 24 900 российских оккупантов. За сутки уничтожили еще 200 захватчиков.

Обновленные потери России озвучили в Генштабе ВСУ. Также за сутки украинские защитники уничтожили еще 8 вражеских танков, 35 боевых бронированных машин и 12 беспилотников.

Другие боевые потери РФ в Украине:

  • танки – 1 110 (+8);
  • боевые бронированные машины – 2 686 (+35);
  • артиллерийские системы – 502 (+3);
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 171 (+2);
  • средства ПВО – 83;
  • самолеты – 199 (+3);
  • вертолеты – 155;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 1 926 (+19);
  • корабли/катера – 11 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 324 (+12);
  • специальная техника – 38;
  • крылатые ракеты – 90 (+1).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Лиманском и Кураховском направлениях.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 72 дня. Российские оккупанты не прекращают наступление на Востоке, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей.

На Донецком и Таврическом направлениях российская армия продолжает вести активные боевые действия. На Лиманском направлении оккупанты постоянно обстреливают позиции наших воинов.

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На Попаснянском направлении враг пытается взять под полный контроль город Попасная и возобновить наступление на населенные пункты Лиман и Северск. Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Минобороны

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