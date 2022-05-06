Від початку повномасштабної війни Росії проти України українські військові ліквідували близько 24 900 російських окупантів. За добу знищили ще 200 загарбників.

Оновлені втрати Росії озвучили в Генштабі ЗСУ. Також за добу українські захисники знищили ще 8 ворожих танків, 35 бойових броньованих машин і 12 безпілотників.

Інші бойові втрати РФ в Україні:

танки ‒ 1 110 (+8);

бойові броньовані машини ‒ 2 686 (+35);

артилерійські системи – 502 (+3);

реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 171 (+2);

засоби ППО – 83;

літаки – 199 (+3);

гелікоптери – 155;

автомобільна техніка та автоцистерни – 1 926 (+19);

кораблі /катери – 11 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 324 (+12);

спеціальна техніка – 38;

крилаті ракети – 90 (+1).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Лиманському та Курахівському напрямках.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 72 дні. Російські окупанти не припиняють наступ на Сході, щоб встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей.

На Донецькому і Таврійському напрямках російська армія продовжує вести активні бойові дії. На Лиманському напрямку окупанти постійно обстрілюють позиції наших воїнів.

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На Попаснянському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Попасна та відновити наступ на населені пункти Лиман та Сіверськ. Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.