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Факты / Украина / Общество

Солдаты РФ придумали “лайфхак” с песком, чтобы не умереть на войне в Украине

Юля Захарченко редактор ленты
Солдаты РФ придумали “лайфхак” с песком, чтобы не умереть на войне в Украине

Российские военнослужащие придумали свои лайфхаки, чтобы не умереть на войне в Украине. Среди них – разбавленное песком топливо и другие методы. Об этом свидетельствуют новые перехваченные Службой безопасности Украины разговоры российских солдат.

– Для этого надо насыпать песка в топливо, чтобы не завелся танк. А если дадут команду наступать пешком – просто отправить рашистского командира по направлению корабля, — отметили в СБУ.

По данным СБУ, российские солдаты с готовностью делятся между собой этими лайфхаками и не боятся, что их могут наказать командиры страны-агрессора за такое поведение.

– Бойцы песок насыпают в топливную систему и танки, чтобы не идти в атаку! Я тупые приказы не выполняю, я отказываюсь просто! Он же отправлял меня на танки, дебила кусок. Я послал просто и все, – рассказал российский захватчик своему товарищу.

Мужчина его удивленно переспросил, не накажут ли российских солдат за такое поведение. Когда же он услышал слово “нет” в ответ, то начал задумываться над тем, чтобы повторить это же в собственном подразделении.

В Службе безопасности Украины поприветствовали такую ​​практику среди военнослужащих страны-агрессора. В СБУ отметили, что ее можно даже улучшить – просто отказаться от агрессии против мирных жителей и уехать из Украины.

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Источник: СБУ

Фото: Depositphotos

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