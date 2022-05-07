Пентагон пока не может подтвердить или опровергнуть информацию о подбитии российского фрегата Адмирал Макаров у острова Змеиный украинскими ракетами Нептун.

Об этом заявил официальный представитель ведомства Джон Кирби.

По его словам, потопление фрегата Адмирал Макаров станет для РФ очередной потерей на войне против Украины.

— Мы мониторим данные в течение целого дня, и у нас нет информации, подтверждающей эти сообщения. Если это правда, то атака на Адмирал Макаров стала бы очередной большой утратой России в войне против Украины на море после потопления крейсера Москва в прошлом месяце, – говорит Кирби.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что ВСУ подбили российский корабль Адмирал Макаров украинскими ракетами Нептун. Пока в Минобороны Украины никак не комментируют ее. Впрочем, в сводке потерь за минувшие сутки Генштаб сообщает о еще одном уничтоженном вражеском корабле/катере. Вместе с тем советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович пока тоже осторожен в своих высказываниях и говорит, что на данный момент достоверной информации по Адмиралу Макарову нет.