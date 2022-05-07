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Факти / Україна

Чергова велика втрата: у Пентагоні поки не можуть підтвердити підбиття Адмірала Макарова

Тетяна Ковальчук випускова редакторка
Адмірал Макаров

Пентагон поки не може підтвердити або спростувати інформацію, щодо підбиття російського фрегата Адмірал Макаров біля острову Зміїний українськими ракетами Нептун.

Про це заявив офіційний представник відомства Джон Кірбі.

За його словами, потоплення фрегата Адмірал Макаров стане для РФ черговою великою втратою на війні проти України.

– Ми моніторимо дані впродовж цілого дня, і в нас немає інформації, що підтвердила б ці повідомлення. Якщо це правда, то атака на Адмірал Макаров стала б черговою великою втратою Росії у війні проти України на морі після потоплення крейсера Москва в минулому місяці, – говорить Кірбі.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що ЗСУ підбили російський корабель Адмірал Макаров українськими ракетами Нептун. Поки у Міноборони України ніяк не коментують її. Втім, у зведенні втрат за минулу добу Генштаб повідомив про ще один знищений ворожий корабель/катер. Разом з тим радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович поки теж обережний у своїх висловлюваннях і говорить, що на цю мить достовірної інформація щодо Адмірала Макарова немає.

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Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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