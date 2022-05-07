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Факты / Украина

Дома ждали жена и дочь: в бою с оккупантами погиб еще один украинский журналист

Наташа Тарчевська редактор ленты
Дома ждали жена и дочь: в бою с оккупантами погиб еще один украинский журналист

На войне против путинских захватчиков погиб еще один украинский журналист. Максиму Медынскому было всего 33 года.

Скорбным известием поделились в пресс-службе Минэнергетики Украины, где раньше работал Максим. Отмечается, что журналист, защищая страну в рядах ВСУ, погиб в бою в Харьковской области 29 апреля.

– В мирное время Максим, талантливый журналист и дизайнер, настоящий мастер своего дела, работал для государственных проектов. Последний год Офис реформ Минэнерго, Департамент коммуникаций Министерства имели честь работать с ним в команде, говорится в сообщении.

Впервые на фронт Максим Мединский ушел в 2014 году, когда началась война на Донбассе. Будучи добровольцем, он четыре месяца находился возле Донецкого аэропорта.

После полномасштабного вторжения в РФ журналист во второй раз пошел защищать страну. Дома его ждали жена и трехлетняя дочь.

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Источник: Минэнергетики

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