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Факти / Україна

Вдома чекали дружина і донька: у бою з окупантами загинув ще один український журналіст

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Вдома чекали дружина і донька: у бою з окупантами загинув ще один український журналіст

На війні проти путінських загарбників загинув ще один український журналіст. Максиму Мединському було лише 33 роки.

Сумною звісткою поділилися у прес-службі Міненергетики України, де раніше працював Максим. Зазначається, що журналіст, захищаючи країну у лавах ЗСУ, загинув у бою на Харківщині 29 квітня.

– У мирний час Максим, талановитий журналіст та дизайнер, справжній майстер своєї справи, працював для державних проєктів. Останній рік Офіс реформ Міненерго, Департамент комунікацій Міністерства мали честь працювати з ним у команді, – йдеться у повідомленні.

Вперше на фронт Максим Мединський пішов ще у 2014 році, коли розпочалася війна на Донбасі. Будучи добровольцем, він протягом чотирьох місяців перебував біля Донецького аеропорту.

Після повномасштабного вторгнення РФ журналіст вдруге пішов захищати країну. Вдома на нього чекали дружина і трирічна донька.

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Джерело: Міненергетики

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