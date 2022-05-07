Заместитель мэра Киева Николай Поворозник сообщил, что в столице никаких официальных мероприятий 8 или 9 мая проводить не будут. Усиливать комендантский час тоже не будут.

Об этом Николай Поворозник сказал в эфире национального телемарафона.

По его словам, никаких запросов к местным властям по поводу проведения так называемого Бессмертного полка не было, или каких-либо других мероприятий. Индивидуально киевляне смогут нести цветы к мемориалам.

Также заместитель мэра Киева советует выехавшим ранее киевлянам пока не возвращаться домой. Однако кто-то прислушивается к таким советам, а кто-то нет.

По словам Поворозника, в настоящее время в Киеве около 2,2 млн человек.

Что касается стоимости проезда в Киеве, то, по словам заммэра, цены сейчас поднимать не будут.

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– Не было такого решения. И я думаю, что в ближайшее время, учитывая ситуацию, не будет, – сказал он.

По его словам, возвращение оплаты за проезд в общественном транспорте сейчас к месту, ведь работникам этой сферы нужно платить заработную плату.

Относительно очередей на автозаправках, Николай Поворозник считает, что трейдеры нефтепродуктов в течение нескольких дней или недели справятся с ситуацией и все стабилизируется.

– Мы понимаем количество уничтоженных нефтебаз, понимаем напряженную работу железнодорожного и автомобильного транспорта. Нужно время, чтобы соответствующие структуры компании отработали логистику и обеспечили Украину топливом, соответственно киевлян — тоже, — подчеркнул Николай Поворозник.

Кроме того, заместитель мэра рассказал, что в настоящее время городские власти работают над вопросом открытия дежурных детских садов. По его словам, открытие всех дошкольных заведений невозможно из-за угроз ракетных ударов.

— Садики в Киеве готовятся к возобновлению работы с учетом военного положения. Мы рассматриваем возможность открывать дежурные сады по городу, чтобы дать родителям возможность работать, – рассказал он.

Школы в Киеве будут работать в дистанционном режиме как минимум до конца учебного года.