Заступник міського голови Києва Микола Поворозник повідомив, що у столиці жодних офіційних заходів 8 чи 9 травня проводити не будуть. Посилювати комендантську годину також не будуть.

Про це Микола Поворозник сказав в ефірі національного телемарафону.

За його словами, жодних запитів до місцевої влади щодо проведення так званого Безсмертного полку не було, або якихось інших заходів. Індивідуально кияни матимуть змогу принести квіти по

Також заступник мера Києва радить киянам, які виїхали раніше, поки не повертатися додому. Проте хтось дослухається до таких порад, а хтось ні.

За словами Поворозника, наразі у Києві близько 2,2 млн людей.

Щодо вартості проїзду у Києві, то, за його словами, наразі ціни підіймати не будуть.

Зараз дивляться

– Не було такого рішення. І я думаю, що найближчим часом, враховуючи ситуацію, не буде, – сказав заступник мера Києва.

За його словами, повернення оплати за проїзд у громадському транспорті є на часі, адже працівникам цієї сфери треба платити заробітну плату.

Щодо черг на автозаправках, то Микола Поворозник вважає, що трейдери нафтопродуктів впродовж кількох днів чи тижня впораються із ситуацією і все стабілізується.

– Ми розуміємо кількість знищених нафтобаз, розуміємо напружну роботу залізничного і автомобільного транспорту. Потрібний час, щоб відповідні структури, компанії відпрацювали логістику і забезпечили Україну пальним, відповідно киян — теж, — підкреслив Микола Поворозник.

Крім того, заступник мера розповів, що наразі міська влада працює над питанням відкриття чергових дитячих садочків. За його словами, відкриття усіх дошкільних закладів не є можливим через загрози ракетних ударів.

– Садочки у місті Києві готуються до відновлення роботи з урахуванням воєнного стану. Ми розглядаємо можливість відкривати чергові садочки по місту, щоб можна було дати батькам можливість працювати, – розповів він.

Школи у Києві будуть працювати у дистанційному режимі щонайменше до кінця навчального року.