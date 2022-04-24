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Факты / Украина / Общество

Статус УБД получат только те добровольцы, которые участвовали в боевых действиях — Лапутина

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Статус УБД получат только те добровольцы, которые участвовали в боевых действиях — Лапутина

Статус участника боевых действий могут получить только те добровольцы, которые участвовали в боевых действиях. Об этом сообщила министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.

– Когда принимали закон, предоставляющий добровольцам право на получение статуса УБД с соответствующими социальными гарантиями, никто не знал, где развернется театр военных действий. Это право было предоставлено по всей Украине. Однако, согласно Порядку предоставления статуса, получат его только те, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях. При Министерстве будет действовать комиссия с участием представителей ведомств сектора безопасности и обороны, которая будет заниматься этими вопросами, — сказала она.

По словам Лапутиной, согласно обновленному законодательству, каждый защитник, непосредственно участвовавший в боевых действиях в составе бригад территориальной обороны и добровольческих формирований территориальных общин, имеет право получить статус участника боевых действий и соответствующие социальные гарантии от государства.

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Как получить статус участника боевых действий - инструкция

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