Российским захватчикам не удастся выйти на границу Луганской области согласно их планам к 9 мая.
Об этом в эфире марафона национальных телеканалов сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, объявить о захвате и выходе на границы области россияне намерены именно в Северодонецке.
После оккупации части территории региона в 2014 году этот город стал областным центром подконтрольной Украине Луганщины.
– Именно поэтому Северодонецк для них так важен. Но все планы, которые они ставили к 9 мая, как мы видим, претворить в жизнь им не удалось и не удастся, – говорит Сергей Гайдай.
С самого утра 8 мая в регионе ведутся стрелковые бои в направлении Воеводовки, Белогоровки и Попасной.
От последнего населенного пункта украинским военным пришлось отойти к более крепким, заранее подготовленным позициям.
Глава ОВА подчеркивает: это был вынужденный шаг, потому что за более чем два месяца обстрелов бомбами, ракетами, минами и артиллерией город разрушен до основания.
Продолжаются бои за Воеводовку. В это село после мощных обстрелов то заходят оккупанты, то их оттуда выбивают ВСУ.
Так же тяжелая ситуация в Тошковке, Екатериновке и Золотом-4, входящих в Горскую общину.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 74-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Сергей Гайдай