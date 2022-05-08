Российским захватчикам не удастся выйти на границу Луганской области согласно их планам к 9 мая.

Об этом в эфире марафона национальных телеканалов сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, объявить о захвате и выходе на границы области россияне намерены именно в Северодонецке.

После оккупации части территории региона в 2014 году этот город стал областным центром подконтрольной Украине Луганщины.

– Именно поэтому Северодонецк для них так важен. Но все планы, которые они ставили к 9 мая, как мы видим, претворить в жизнь им не удалось и не удастся, – говорит Сергей Гайдай.

С самого утра 8 мая в регионе ведутся стрелковые бои в направлении Воеводовки, Белогоровки и Попасной.

От последнего населенного пункта украинским военным пришлось отойти к более крепким, заранее подготовленным позициям.

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Глава ОВА подчеркивает: это был вынужденный шаг, потому что за более чем два месяца обстрелов бомбами, ракетами, минами и артиллерией город разрушен до основания.

Продолжаются бои за Воеводовку. В это село после мощных обстрелов то заходят оккупанты, то их оттуда выбивают ВСУ.

Так же тяжелая ситуация в Тошковке, Екатериновке и Золотом-4, входящих в Горскую общину.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 74-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Сергей Гайдай