У неділю, 8 травня, представники полку Азов, який продовжує обороняти завод Азовсталь у Маріуполі, дали пресконференцію для українських та зарубіжних ЗМІ.

Що розповіли про ситуацію на Азовсталі заступник командира полку Азов Святослав (позивний Каліна) Паламар та офіцер управління розвідки Ілля Самойленко – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Оперативна ситуація

Паламар підкреслив, що російська армія продовжує інтенсивно обстрілювати завод Азовсталь як за допомогою авіації, так і ствольною артилерією, танками та мінометами. Тим часом, російська піхота намагається взяти завод штурмом.

Українські захисники нарахували понад 25 вильотів російської авіації лише за минулу ніч, зокрема – стратегічних бомбардувальників.

Евакуація цивільних

Замкомандира полку уточнив, що за три останні дні з території заводу евакуювали кілька сотень цивільних, але захисники не можуть сказати, чи евакуйовані всі.

Помилки у захисті Маріуполя

Самойленко, тим часом, зазначив, що українська влада не змогла добре підготуватися до захисту Маріуполя і дати можливість обороняти місто. На його думку, багато представників влади саботували оборону України протягом останніх років.

Зараз дивляться

Втрати РФ у боях з Азовом

Зазначається, що лише за час оборони Азовсталі українські військові змогли знищити 2,5 тис. військових РФ і поранити ще понад 5 тис. Також українські військові знищили 60 танків та пошкодили 13. Проте ситуацію серйозно ускладнює відсутність підтримки із землі та повітря.

Самойленко стверджує, що Азов завдав ворогові понад 10% втрат, яких він зазнав по всій країні. Він уточнив, що ці втрати – це лише те, що зробив полк Азов на Азовсталі у Маріуполі у період з 24 лютого до 15 квітня.

Здатись – не вихід

Самойленко уточнив, що українські захисники й самі не очікували, що зможуть вистояти під тиском російських ворогів і тим більше, що протримаються так довго. На його думку, цьому сприяли постійне навчання та тренування бійців, що продовжуються з 2014 року, оскільки в Азові були впевнені, що бої на Донбасі не припиняться і велика війна – попереду.

Офіцер розвідки наголошує, що можливість здатися в Азові не розглядають, адже Росія не зацікавлена ​​у тому, щоб українські військові вижили.

Як українській та світовій владі підтримати Азов

Бійці наголошують: політики намагаються домовитися з російською армією, яку оцінюють як “тварин та варварів”, але рашисти прийшли знищувати українців і головною метою має бути знищення загрози.

В Азові просять про підтримку всього вільного світу, оскільки російські апетити лише зростають. Самойленко стверджує, що якщо росіяни розчавлять українську оборону, то підуть далі: до Польщі, країн Балтії, можливо – не зупиняться і на цьому.

За словами Самойленка, найкращою підтримкою військових у Маріуполі можуть стати правильні дії українського військового командування з оборони півдня України, визволення Херсона, Бердянська та Мелітополя, оскільки саме російська окупація цих міст сьогодні є основною проблемою для українських захисників.

Втрати серед цивільних у Маріуполі

За даними Самойленка, всього в Маріуполі, внаслідок нападу Російської Федерації, померло щонайменше 25 тис. людей. Переважна більшість із них, за його словами – цивільні.

Про залежність світу від російського газу

Захисники Маріуполя наголошують: світ має забути про російський газ, який допомагає РФ вбивати українців, та допомагати Україні постачанням озброєння. Самойленко висловив думку, що саме слабка реакція світу на агресію Росії – одна з причин того, що відбувається. Він закликав не говорити з агресором, а завдавати ударів у відповідь і боротися, навіть якщо ви слабші.

Дезертирство морпіхів у Маріуполі

Ілля Самойленко повідомив, що командир 36-ї бригади українських морських піхотинців Володимир Баранюк, опинившись в оточеному Маріуполі, вирішив дезертирувати з невеликою кількістю людей, а також танками та боєприпасами, намагаючись врятувати своє життя.

Проте він, за словами азовця, не врахував, що Маріуполь сьогодні перебуває у понад 100 км від українських позицій, що робить прорив із міста фактично неможливим.

За словами Самойленка, у військових у Маріуполі сьогодні є 4 варіанти: відкласти зброю та чекати смерті від голоду чи бомб; спробувати втекти, як боягузи, зрадивши присязі; здатися в полон – але тоді військові РФ уб’ють тебе; або ж стояти і боротися за своє життя та захист своєї Батьківщини.

Як довго триматимуться українські захисники у Маріуполі

Самойленко наголошує: Азов має зв’язок з командуванням і наказ тримати оборону, а тому бійці збираються стояти стільки, скільки потрібно. Водночас вони витратили всі ресурси для ефективної оборони, хоча в них залишилася ще провізія, вода та зброя – зокрема, артилерія, яку вони не можуть використати через близькість до міста.

Міжнародне втручання

Бійці Азова закликають втрутитися в те, що відбувається, будь-яку країну, яка не є Росією і яка не пов’язана з цим агресором.

Він наголосив, що військові не бояться РФ і чекають від світу того ж – боротьби за свободу.

Евакуація загиблих, поранених та медиків

Полк Азов вже давно просить евакуювати не лише бійців та поранених, а й загиблих захисників. Нещодавно президент Зеленський анонсував підготовку евакуації поранених військових та медиків. Самойленко наголошує, що якщо політики зможуть забезпечити безпеку в евакуації поранених та медиків, це було б добре, тим більше що медики виснажені. Однак, як підкреслив офіцер, якщо всіх медиків евакуювали із заводу, військові, що залишилися, будуть обмежені в отриманні медичної допомоги.

За даними Азова, на заводі Азовсталь залишається ще кілька сотень поранених людей, яким потрібна належна підтримка та лікування.