Самойленко: Сдаться в плен для бойцов Азова – это смерть

Офицер управления разведки Азова Илья Самойленко утверждает, что для бойцов Азова сдача в плен грозит смертью. Об этом он сказал во время брифинга для СМИ в воскресенье, 8 мая.

– Кажется для нас – это неприемлемо. Мы не можем дать такой подарок россиянам. Потому что каждый сдавшийся – это политическое давление на нашу сторону… Мы уже знаем, что для бойцов полка Азов плен – это смерть, – подчеркнул он.

По словам Самойленко, у Азова также есть несколько пленных солдат, которых обменяли.

Он подчеркивает, что батальон, защищающий Азовсталь, не планирует сдаваться.

Самойленко сообщил, что всего, по его данным, в результате российского нападения в Мариуполе умерло более 25 тыс. человек, основная масса из которых – гражданские.