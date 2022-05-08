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Факти / Україна

Самойленко: Здатись у полон для бійців Азова – це смерть

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Азовсталь

Офіцер управління розвідки Азова Ілля Самойленко стверджує, що для бійців Азова здача в полон загрожує смертю. Про це він сказав під час брифінгу для ЗМІ у неділю, 8 травня.

– Здається, для нас – це неприйнятно. Ми не можемо дати такий подарунок росіянам. Тому що кожен, хто здався, – це політичний тиск на наш бік… Ми вже знаємо, що для бійців полку Азов полон – це смерть, – наголосив він.

За словами Самойленка, Азов також має кілька полонених солдатів, яких обміняли.

Він наголошує, що батальйон, який захищає Азовсталь, не планує здаватися.

Самойленко повідомив, що загалом в результаті російського нападу, за його даними, у Маріуполі померло понад 25 тис. осіб, основна маса з яких – цивільні.

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