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Факты / Украина

Чеченские добровольцы, воюющие за Украину, отобрали у оккупантов систему Солнцепек

Наташа Тарчевська редактор ленты
Чеченские добровольцы, воюющие за Украину, отобрали у оккупантов систему Солнцепек

9 мая чеченский батальон имени Шейха Мансура, защищающий Украину вместе с ВСУ, успешно затрофеили ТОС-1А Солнцепек. Эта тяжелая огнеметная система считается” гордостью ” российской регулярной армии.

Очередной победой над оккупантами поделились в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

На каком участке фронта наши военные забрали Солнцепек рашистов и какими были потери среди их личного состава, не сообщается.

Посредством тяжелой огнеметной системы ТОС-1А Солнцепек враг открывает огонь неуправляемыми реактивными снарядами калибра 220 мм.

Предшественником ТОС-1А Солнцепек был ТОС-1А Буратино: эту технику россияне использовали в войне с Чечней.

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