Чеченські добровольці, що воюють за Україну, відібрали у окупантів систему Солнцепек

9 травня чеченський батальйон імені Шейха Мансура, що боронить Україну разом із ЗСУ, успішно затрофеїли ТОС-1А Солнцепек. Ця важка вогнеметна система вважається “гордістю” російської регулярної армії.

Черговою перемогою над окупантами поділилися в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

На якій саме ділянці фронту наші військові здобули Солнцепек рашистів та якими були втрати серед їхнього особового складу, не повідомляється.

За допомогою тяжкої вогнеметної системи ТОС-1А Сонцепек ворог відкриває вогонь некерованими реактивними снарядами калібру 220 мм.

Попередником ТОС-1А Сонцепек був ТОС-1А Буратіно: цю техніку росіяни використовували у війні з Чечнею.