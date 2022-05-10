Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 75 день війни
Вбили Вбили
226 дітей
Поранили Поранили
>415 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 309 дорослих
Факти / Україна

Чеченські добровольці, що воюють за Україну, відібрали у окупантів систему Солнцепек

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Чеченські добровольці, що воюють за Україну, відібрали у окупантів систему Солнцепек

9 травня чеченський батальйон імені Шейха Мансура, що боронить Україну разом із ЗСУ, успішно затрофеїли ТОС-1А Солнцепек. Ця важка вогнеметна система вважається “гордістю” російської регулярної армії.

Черговою перемогою над окупантами поділилися в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

На якій саме ділянці фронту наші військові здобули Солнцепек рашистів та якими були втрати серед їхнього особового складу, не повідомляється.

За допомогою тяжкої вогнеметної системи ТОС-1А Сонцепек ворог відкриває вогонь некерованими реактивними снарядами калібру 220 мм.

Попередником ТОС-1А Сонцепек був ТОС-1А Буратіно: цю техніку росіяни використовували у війні з Чечнею.

Зараз дивляться

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка