В результате развязанной Россией полномасштабной войны против Украины город Волноваха (Донецкая область) разрушен на 90%.

Об этом проинформировал сегодня на брифинге глава Комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец.

– Город разрушен на 90%, в городе нет электричества, водоснабжения, газоснабжения, украинских мобильных операторов, – подчеркнул нардеп.

При этом оккупанты пытаются создать “картинку” для российской пропаганды о якобы “освобождении” украинского города. По словам Лубинца, российские захватчики собирали в разрушенную школу детей, чтобы показать “картинку” запуска учебного процесса.

– Стоят условно 100 детей, какие-то учителя. При этом работают восемь “журналистов” из РФ, все они в бронежилетах и касках. Детей и взрослых выгнали просто так. Никакого учебного процесса не было, картинку сняли, все разошлись, – рассказал Лубинец.

По его данным, на 9 мая оккупанты убрали центральную улицу Волновахи и выгнали людей на “мероприятия” на фоне разрушенного города.

По информации нардепа, до полномасштабной войны в Волновахе проживало 25 тыс. человек. Сейчас же в городе осталось около 2,5-3 тыс. населения (т.е. 10-15%).

Лубинец отметил, что большая часть жителей Волновахи выехали на подконтрольную украинским властям территорию.

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А те, кто вовремя не смог, сейчас вынужденно выезжают на территорию РФ. У таких людей оккупанты часто забирают украинские документы, снимают отпечатки пальцев и отправляют их в наиболее депрессивные регионы РФ.

Тяжелые бои за Волноваху происходили с начала марта. Тогда глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко рассказывал, что инфраструктура города полностью разрушена, и бои происходят за его территорию. Российские войска постоянно обстреливали Волноваху, фактически ровняя город с землей.

6 марта президент Украины Владимир Зеленский присвоил Волновахе почетное отличие Город-герой Украины.

Источник: Ukraine Media Centre Kyiv