Необычайно много: глава разведки США назвал число убитых ВСУ генералов РФ

Глава Разведывательного управления Минобороны (DIA) Соединенных Штатов генерал-лейтенант Скотт Берриер сообщил, что ВСУ удалось ликвидировать от восьми до десяти генералов за время войны.

Об этом во вторник, 10 мая, пишет CNN.

Как отмечается, это необычно большое число для современной армии. Такое количество намного превышает количество американских генералов, погибших за 20 лет в Афганистане.

Как уточняется, часть официальных лиц США объясняют такую нетипично высокую цифру отчасти разведывательной поддержкой, которую оказывают Соединенные Штаты, тогда как другие полагают, что это связано с тем, что генералы РФ вынуждены действовать в зоне конфликта, чтобы мотивировать свои войска.

– Тот факт, что Россия теряет всех этих генералов, говорит о том, что эти генералы должны идти вперед, чтобы обеспечить выполнение своих приказов? – поинтересовался сенатор Республиканской партии от штата Арканзас Том Коттон.

Берриер ответил утвердительно.

– Я думаю, что украинцы правы в том, что касается мужества и того, как они защищают свою нацию. Я не уверен, что российские солдаты из отдаленных российских военных округов действительно это понимают, – резюмировал глава разведки.