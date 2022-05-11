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Факти / Світ

Надзвичайно багато: глава розвідки США назвав кількість убитих ЗСУ генералів РФ

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Надзвичайно багато: глава розвідки США назвав кількість убитих ЗСУ генералів РФ

Глава Розвідувального управління Міноборони (DIA) Сполучених Штатів, генерал-лейтенант Скотт Беррієр повідомив, що ЗСУ вдалося ліквідувати від восьми до десяти генералів під час війни.

Про це у вівторок, 10 травня, пише CNN.

Як зазначається, це надзвичайно велике число для сучасної армії. Така кількість набагато перевищує кількість американських генералів, які загинули за 20 років в Афганістані.

Як уточнюється, частина офіційних осіб США пояснюють таку нетипово високу цифру розвідувальною підтримкою, яку надають Сполучені Штати, тоді як інші вважають, що це пов’язано з тим, що генерали РФ змушені діяти в зоні конфлікту, щоб мотивувати свої війська.

– Той факт, що Росія втрачає всіх цих генералів, говорить про те, що ці генерали мають йти вперед, щоб забезпечити виконання своїх наказів? – поцікавився сенатор Республіканської партії від штату Арканзас Том Коттон.

Беррієр відповів ствердно.

– Я думаю, що українці мають рацію в тому, що стосується мужності й того, як вони захищають свою націю. Я не впевнений, що російські солдати з віддалених російських військових округів це дійсно розуміють, – резюмував глава розвідки.

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Джерело: CNN

Фото: Getty Images

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