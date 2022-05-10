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Факты / Мир

Россия атаковала спутниковую интернет-сеть в Украине одновременно с наступлением 24 февраля – ЕС

Анастасия Гевко, редактор ленты
кібератака на Нацбанк Білорусі

Европейский совет во вторник, 10 мая опубликовал заявление о том, что Россия стояла за массированной атакой на спутниковую интернет-сеть в Украине, произошедшей в день полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.

Как уточняется, цифровая атака на сеть KA-SAT Viasat в конце февраля произошла именно в тот момент, когда российская бронетехника вторглась в Украину, и это способствовало вторжению президента РФ Владимира Путина.

– Эта кибератака оказала значительное влияние, вызвав неизбирательные перебои в связи между несколькими государственными органами, предприятиями и пользователями в Украине, а также затронула несколько государств-членов ЕС, – сказано в заявлении.

В Евросовете подчеркивают, что считают “неприемлемой” эту кибератаку, так как она является “еще одним примером безответственного поведения России в киберпространстве, которое также является неотъемлемой частью ее незаконного и неоправданного вторжения в Украину”. 

– Такое поведение противоречит ожиданиям всех государств-членов ООН, включая Российскую Федерацию, в отношении ответственного поведения государств и намерений государств в киберпространстве. Кибератаки, нацеленные на Украину, в том числе на критически важную инфраструктуру, могут распространиться на другие страны и вызвать системные последствия, ставящие под угрозу безопасность граждан Европы, – отмечают в ЕС.

Сообщается, что Европейский Союз в тесном сотрудничестве со своими партнерами рассматривает дальнейшие шаги по предотвращению, пресечению, сдерживанию и реагированию на такое злонамеренное поведение в киберпространстве. 

– Европейский Союз продолжит оказывать скоординированную политическую, финансовую и материальную поддержку Украине для повышения ее киберустойчивости. Россия должна немедленно прекратить эту войну и положить конец бессмысленным человеческим страданиям, – резюмировали в заявлении.

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Источник: Євросовет

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Фото: Dreamstime

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