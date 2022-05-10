Європейська рада у вівторок, 10 травня, опублікувала заяву про те, що Росія стояла за масованою атакою на супутникову інтернет-мережу в Україні, що відбулася в день повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.

Як уточнюється, цифрова атака на мережу KA-SAT Viasat наприкінці лютого відбулася саме тоді, коли російська бронетехніка вторглася в Україну, і це сприяло вторгненню президента РФ Володимира Путіна.

– Ця кібератака мала значний вплив, викликавши перебої у зв’язку між декількома державними органами, підприємствами та користувачами в Україні, а також торкнулася кількох держав-членів ЄС, – сказано у заяві.

У Єврораді наголошують, що вважають “неприйнятною” цю кібератаку, оскільки вона є “ще одним прикладом безвідповідальної поведінки Росії в кіберпросторі, який також є невід’ємною частиною її незаконного та невиправданого вторгнення в Україну”.

– Така поведінка суперечить очікуванням усіх держав-членів ООН, включаючи Російську Федерацію, щодо відповідальної поведінки держав та намірів держав у кіберпросторі. Кібератаки, націлені на Україну, в тому числі на критично важливу інфраструктуру, можуть поширитися на інші країни та викликати системні наслідки, що загрожують безпеці громадян Європи, – зазначають у ЄС.

Повідомляється, що Європейський Союз у тісній співпраці зі своїми партнерами розглядає подальші кроки щодо запобігання, припинення, стримування та реагування на таку зловмисну ​​поведінку в кіберпросторі.

– Європейський Союз продовжуватиме надавати скоординовану політичну, фінансову та матеріальну підтримку Україні для підвищення її кіберстійкості. Росія має негайно припинити цю війну і покласти край безглуздим людським стражданням, – резюмували у заяві.

Джерело: Єврорада