Вечером 10 мая стало известно о смерти Леонида Кравчуа — первого президента Украины.

В одном из прошлогодних интервью, отвечая на вопрос о совершенных им политических ошибках, Леонид Кравчук признался, что был касательным к власти более 60 лет.

За столь почтенный срок, добавил он, ни один из политических действий не смог бы похвастаться отсутствием соразмерных неправильных решений и указов.

Пять главных цитат первого президента Украины Леонида Кравчука — далее в материале.

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О том, нужно ли было отдавать ядерное оружие (2017)

— Это — химера… которой все сейчас спекулируют. Был единственный путь-отдать ядерное оружие. Это единственный путь для всего человечества-прекратить производить ядерное оружие. Украине не надо изготавливать ядерное оружие. Не надо.

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Украина ядерных боеголовок не изготавливала. Они завозились из России. Так, 176 носителей стояли в Украине. А от около 1,3 тыс. ядерных боеголовок были завезены из России.

Все в жизни имеет начало и завершение, да и боеголовки — они невечны. Пришло Би час, когда их, согласно статусу, необходимо Би было заменять.

В 1997 году срок годности этих боеголовок завершался, и они становились опасными. Нужно было старые заменить на новые.

Отмечу, что боеголовки не продаются, а Россия нам никогда не обещала, что будет этим заниматься. Другого пути (чем отдать ядерное оружие — Ред.) у нас не было.

О том, как остановить войну (2021)

— Россия знает только один путь обсуждения вопроса: когда ее нужно давить. Она сама всех давит, она не понимает, что такое переговоры на демократических принципах. Она понимает силу.

Если цивилизованный мир, Европа и США будут применять к России такие же методы давления (через санкции, через разные дипломатическо-политические формы), исключая при этом военные — тогда Россия тоже поймет… Что другого пути, кроме дипломатического, нет.

Тогда Россия по-другому посмотрит на Крым и на Донбасс, откажется от своих несбыточных намерений подчинить себе Украину.

Я хочу всем сказать: Украину подчинить нельзя. Тот, кто попытается подчинить Украину, сам погибнет. Я себе не представляю, чтобы Россия реально оккупировала часть Украины и УДЕРЖАЛА эту оккупацию.

Удержать такой свободолюбивый народ, как украинский, невозможно. Россия не сможет этого сделать. Она развалится. На куски.

О “встрече” Зеленского и Путина (2021)

— Путин все время фальшивит. Он предложил Зеленскому встретиться в Москве, в любое удобное для него время, но не обсуждать вопросы Донбасса.

Давайте будем откровенными: чего Зеленскому ехать в Москву к агрессору и оккупанту? Что ему обсуждать с Путиным, который воюет на нашей земле против Украины?

О Лукашенко и санкциях против Беларуси (2021)

— Введенные Европой санкции против Беларуси не остановят Лукашенко в его тоталитаризме.

Он сжег все мосты с Западом, у него нет никаких связей, он для Запада — нежелательный человек. Ему не хотят пожимать руку — он перешел границы человечности, границы отношений людей на принципах свободы и прав человека.

У него остался всего один партнер. Это Россия. И он будет ориентироваться только на Россию и на Путина.

О тех, бояться ли Путина западные партнеры (2016)

— Они его не боятся. Они могут бояться российской вооруженной мощи, российской неопределенности.

Они боятся российской политики, которая может взорваться совершенно бездумно… А Путина они не боятся, они его терпят.