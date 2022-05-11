Ввечері 10 травня стало відомо про смерть Леоніда Кравчука – першого президента України.

В одному з минулорічних інтерв’ю, відповідаючи на запитання про скоєні ним політичні помилки, Леонід Кравчук зізнався, що був дотичним до влади понад 60 років.

За такий поважний термін, додав він, жоден з політичних діячів не зміг би похизуватися відсутністю певних неправильних рішень та указів.

П’ять актуальних цитат першого президента України Леоніда Кравчука – далі у матеріалі.

Читайте Помер перший президент України Леонід Кравчук

Про те, чи потрібно було віддавати ядерну зброю (2017)

– Це – химера… якою зараз усі спекулюють. Був єдиний шлях – віддати ядерну зброю. Це єдиний шлях для усього людства – припинити виробляти ядерну зброю. Україні не треба виготовляти ядерну зброю. Не треба.

Зараз дивляться

Україна ядерних боєголовок не виготовляла. Вони завозилися з Росії. Так, 176 носіїв стояли в Україні. А от близько 1,3 тис. ядерних боєголовок були завезені з Росії.

Все у житті має початок і завершення, так і боєголовки – вони не вічні. Настав би час, коли їх, відповідно до статусу, необхідно би було замінювати.

У 1997 році термін придатності цих боєголовок завершувався, і вони ставали небезпечними. Потрібно було старі замінити на нові.

Зазначу, що боєголовки не продаються, а Росія нам ніколи не обіцяла, що буде цим займатися. Іншого шляху (ніж віддати ядерну зброю, – Ред.) у нас не було.

Про те, як зупинити війну (2021)

– Росія знає тільки один шлях обговорення питання: коли її потрібно тиснути. Вона сама на всіх тисне, вона не розуміє, що таке переговори на демократичних принципах. Вона розуміє силу.

Якщо цивілізований світ, Європа і США будуть застосовувати до Росії такі ж методи тиску (через санкції, через різні дипломатично-політичні форми), виключаючи при цьому військові – тоді Росія теж зрозуміє… Що іншого шляху, крім дипломатичного, немає.

Тоді Росія по-іншому подивиться на Крим і на Донбас, відмовиться від своїх нездійсненних намірів підпорядкувати собі Україну.

Я хочу всім сказати: Україну підпорядкувати не можна. Той, хто спробує підпорядкувати Україну, сам загине. Я собі не уявляю, щоб Росія реально окупувала частину України і втримала цю окупацію.

Втримати такий волелюбний народ, як український, неможливо. Росія не зможе цього зробити. Вона розвалиться. На шматки.

Про “зустріч” Зеленського та Путіна (2021)

– Путін весь час фальшивить. Він запропонував Зеленському зустрітися в Москві, в будь-який зручний для нього час, але не обговорювати питання Донбасу.

Давайте будемо відвертими: чого Зеленському їхати в Москву до агресора і окупанта? Що йому обговорювати з Путіним, який воює на нашій землі проти України?

Про Лукашенка і санкції проти Білорусі (2021)

– Введені Європою санкції проти Білорусі не зупинять Лукашенка в його тоталітаризмі.

Він спалив усі мости із Заходом, у нього немає ніяких зв’язків, він для Заходу – небажана людина. Йому не хочуть потискати руку – він перейшов межі людяності, межі відносин людей на принципах свободи і прав людини.

У нього залишився всього один партнер. Це Росія. І він буде орієнтуватися тільки на Росію і на Путіна.

Про те, чи бояться Путіна західні партнери (2016)

– Вони його не бояться. Вони можуть боятися російської збройної могутності, російської невизначеності.

Вони бояться російської політики, яка може вибухнути абсолютно бездумно… А Путіна вони не бояться, вони його терплять.