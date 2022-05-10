Российские войска не смогли до 9 мая достичь поставленных Кремлем целей в Украине, в частности, по захвату всей территории Донбасса. Теперь оккупанты, скорее всего, попытаются сделать еще один “рывок” в нашем государстве – очередную активную фазу боевых действий.

Об этом рассказал в эфире общенационального телемарафона советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

Он проинформировал, что сейчас российская техника концентрируется в районе временно оккупированного Крыма. А в Харьковской области находятся 19 батальонно-тактических групп врага.

По мнению Денисенко, после провала новой попытки войск РФ активизировать боевые действия на территории Украины у хозяина Кремля Владимира Путина останутся всего два варианта действий: заморозка войны или открытая мобилизация в России.

– Сейчас они предпримут еще одну попытку активной фазы боевых действий… И после того, как они выдохнутся, – а они обязательно выдохнутся, ничего им не удастся – дальше у Путина будет только два варианта: либо условно замораживать конфликт и говорить о каких-то переговорных процессах, либо объявлять прямую мобилизацию в РФ, — подчеркнул Денисенко.

Советник главы МВД считает, что Путин пока боится открыто объявлять мобилизацию, поскольку население РФ этого не поддерживает.

– По состоянию на данный момент он надеется, что сделает еще один рывок, а дальше посмотрит, – отметил Денисенко.

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Он добавил, что Кремль не отказался от своих планов по созданию так называемого СССР-2. По словам Денисенко, в своей речи во время парада в Москве 9 мая Путин в завуалированной форме заявил о намерениях “аннексировать” временно захваченные территории Украины.

– Мало кто обратил внимание на ключевую фразу этой скучной речи. Ключевая фраза звучала так: “мы боремся на своей земле”. То есть в данном случае завуалировано Путин по сути сказал, что “мы готовимся к аннексии этих территорий”, “мы не собираемся уходить с этих территорий” и “мы будем двигаться, пока украинская армия позволяет нам двигаться”… То есть ключевая задача России остается неизменной: создание СССР-2, — рассказал Денисенко.

Советник главы МВД добавил, что оккупанты не отказались от идеи референдума по “присоединению к РФ” временно оккупированных территорий Украины.

По информации Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабной войны России против Украины украинские военные ликвидировали около 26 тыс. оккупантов. За сутки удалось уничтожить еще 350 российских захватчиков.

Кроме того, РФ потеряла уже более 1,1 тыс. танков и более 2,8 тыс. боевых бронированных машин, 199 самолетов и 158 вертолетов.