Російські війська не змогли до 9 травня досягнути поставлених Кремлем цілей в Україні, зокрема щодо захоплення всієї території Донбасу. Тепер окупанти, швидше за все, спробують зробити ще один “ривок” в нашій державі – чергову активну фазу бойових дій.

Про це розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

Він поінформував, що зараз російська техніка концентрується в районі тимчасово окупованого Криму. Водночас у Харківській області знаходяться 19 батальйонно-тактичних груп ворога.

На думку Денисенка, після провалу нової спроби військ РФ активізувати бойові дії на території України у господаря Кремля Володимира Путіна залишаться лише два варіанти дій: замороження війни чи відкрита мобілізація в Росії.

– Зараз вони здійснять ще одну спробу активної фази бойових дій… І після того, як вони видихнуться, – а вони обов’язково видихнуться, нічого їм не вдасться – далі у Путіна буде тільки два варіанти: або умовно заморожувати конфлікт і говорити про якісь переговорні процеси, або ж оголошувати пряму мобілізацію в РФ, – наголосив Денисенко.

Радник голови МВС вважає, що Путін поки що боїться відкрито оголошувати мобілізацію, оскільки населення РФ цього не підтримує.

– Станом на зараз він сподівається, що зробить ще один ривок, а далі подивиться, – зазначив Денисенко.

Зараз дивляться

Він додав, що Кремль не відмовився від своїх планів зі створення так званого СРСР-2. За словами Денисенка, у своїй промові під час параду в Москві 9 травня Путін у завуальованій формі заявив про наміри “анексувати” тимчасово захоплені території України.

– Мало хто звернув увагу на ключову фразу цієї нудної промови. Ключова фраза звучала так: “ми боремося на своїй землі”. Тобто в даному випадку завуальовано Путін по суті сказав, що “ми готуємося до анексії цих територій”, “ми не збираємося йти з цих територій” і “ми будемо рухатися доти, доки українська армія дозволяє нам рухатися”… Тобто ключове завдання Росії залишається незмінним: створення СРСР-2, – розповів Денисенко.

Радник голови МВС додав, що окупанти не відмовилися від ідеї референдуму про “приєднання до РФ” тимчасово окупованих територій України.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росії проти України українські військові ліквідували близько 26 тис. окупантів. За добу вдалося знищити ще 350 російських загарбників.

Крім того, РФ втратила вже понад 1,1 тис. танків та понад 2,8 тис. бойових броньованих машин, 199 літаків та 158 гелікоптерів.